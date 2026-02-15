Лыжня чемпионов в сердце Москвы: в «Лужниках» завершилась первая «Гонка Легкова»

Москва впервые приняла зимний фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова — 2026», ставший центральным событием спортивного сезона в середине февраля. На территории Олимпийского комплекса «Лужники» собралось более 10 000 человек, включая легенд мирового спорта, профессиональных атлетов и любителей активного образа жизни.

Трехдневная программа, реализованная при поддержке Департамента спорта города Москвы, превратила окрестности Большой спортивной арены в высокотехнологичную лыжную трассу протяженностью 3,3 км.

Событие объединило целое созвездие амбассадоров: на лыжню вышли Никита Нагорный, Илья Ковальчук, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр и Наталья Терентьевы. К ним присоединились Иван Черезов, Илья Черноусов и Юрий Борзаковский, подчеркнув масштабность и статус праздника. Открыл соревновательный блок старт «Гонка Легкова. Скорость», где в мужском зачете лидерство захватил Николай Болотов, а сам идеолог проекта Александр Легков занял почетное третье место. Среди женщин в скоростном спринте первенствовала Татьяна Марцива.

Кульминация фестиваля пришлась на 14 февраля. Профессиональный зачет на дистанции 10 км выиграли Александр Терентьев и Татьяна Сорина. Однако праздник не ограничился секундами и рекордами: ретро-забег «Это все еще я» собрал олимпийских триумфаторов прошлых лет и участников проекта «Московское долголетие», а вечерняя эстафета «Гонка Легкова. Любовь и лыжи» превратила лыжню в пространство для творческого самовыражения пар. Заключительный день ознаменовался детскими стартами, в которых приняли участие более 900 юных атлетов. Самой младшей участницей стала четырехмесячная Милана, преодолевшая свою первую дистанцию на руках у отца.

Александр Легков, победитель Игр в Сочи и вдохновитель проекта, отметил особую ценность московского дебюта.

«Для меня особенно важно, что в этом году “Гонка Легкова” впервые прошла в Москве и собрала такое количество участников — от юных лыжников до олимпийских чемпионов. Мы увидели, как в одном месте встречаются профессионалы и любители, семьи и друзья, и это создает особую атмосферу настоящего спортивного праздника», — отметил создатель праздника спорта Легков.

Стоит отметить, что медали за участие вручили всем, независимо от статуса и итогов заезда. А вот призовой фонд любительского забега на 10 километров распределился между шестеркой сильнейших. Победители абсолютного зачета среди мужчин и женщин получили не только медали и кубки, но и солидные денежные вознаграждения: 100 тысяч рублей за первое место, 60 тысяч — за второе и 40 тысяч — за третье.

Результаты соревновательных программ:

Скорость, 3,3 км (М/Ж):

Николай Болотов (06:38.599) / Татьяна Марцива (08:18.528)

Дмитрий Япаров (06:44.115) / Татьяна Максимова (08:21.190)

Александр Легков (06:44.116) / Ирина Виноградова (08:24.074)

Профессионалы, 10 км (М/Ж):

Александр Терентьев (17:56.307) / Татьяна Сорина (19:47.077)

Сергей Волков (17:56.483) / Елизавета Пантрина (19:47.170)

Александр Бакуров (17:57.038) / Екатерина Никитина (19:47.303)

Любители, 10 км (М/Ж):

Антон Суздалев (19:15.198) / Мария Давыденкова (20:42.976)

Иван Кочетков (19:15.249) / Марина Леонтьева (22:26.451)

Арсений Власов (19:15.673) / Инна Кислова (22:27.620)

Эстафета «Любовь и Лыжи»:

Команда Сориных (09:06.201)

Команда Кулешовых (09:14.902)

Команда Терентьевых (10:26.614)

По словам организаторов, поддержка партнеров позволила фестивалю выйти на принципиально новый уровень, открывая дополнительные возможности для популяризации зимних видов спорта в городской среде. Участников поздравили с достижением впечатляющих результатов.

Ранее сообщалось, что в Химках Московской области прошел главный лыжный старт— «Лыжня России».