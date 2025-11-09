Битва в Калининграде, тяжелые победы ЦСКА и «Локомотива», «Динамо» на грани катастрофы: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 15-й тур, а с ним — и первый круг чемпионата. По его итогам во главе турнирной таблицы двоевластие, лидируют «Краснодар» и ЦСКА.

«Балтика» едва не дожала лидера

В центральном матче тура встречались главная сенсация чемпионата «Балтика» и действующий чемпион и лидер «Краснодар». Уже в первые пять минут команды обменялись голами.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян забил в несвойственной манере — головой после подачи с правого края Гаэтана Перрена. «Балтика» же, напротив, забила типичный для себя гол — после фирменного аута новичка национальной сборной Мингияна Бевеева. Скидка — и Брайан Хиль с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

Если в первом тайме активнее казался «Краснодар», то после перерыва дерзкая «Балтика» основательно прижали гостей к воротам. В концовке калининградцы едва не забили — опять после аута Бевеева. Но на этот раз удар Илье Петрова потащил из угла ворот Станислав Агкацев.

«Спартак» дважды победил на неделе

Фото: [ ФК «Спартак» ]

«Спартак» на неделе удивительно легко разобрал «Локомотив» (3:1) в Кубке России, в гостевом матче против «Ахмата» в РПЛ красно-белые также победили (2:1), но эта игра получилась для них гораздо более сложной.

Традиционно в матчах «Спартака» и «Ахмата» было много жесткой борьбы, и москвичи не выглядели в ней предпочтительнее, но удача была на стороне красно-белых. На 37-й минуте Ливай Гарсия бросил в прорыв Пабло Солари, и аргентинец в падении пробил впритык со штангой. На 51-й минуте Солари оформил дубль, сыграв на опережение при подаче Сергея Дмитриева.

Восемь минут спустя Георгий Мелкадзе сократил счет, забив в ворота своего родного клуба. Форвард «Ахмата» демонстративно не стал праздновать успех. В оставшееся время грозненцы наседали на ворота «Спартака», но по-настоящему острых моментов у них не было.

«Зенит» промучился на самарском газоне

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» мог и не состояться в Самаре из-за плохого состояния газона: РПЛ рассматривала варианты переноса игры. В итоге стадион все же допустили.

«Зенит» увез с берегов Волги только одно очко, да и то одному из фаворитов пришлось отыгрываться. На 50-й минуте Фернандо Констанца открыл счет. Шесть минут спустя лучший бомбардир «Зенита» Максим Глушенков забил свой седьмой мяч в чемпионате ударом со штрафного.

«Предъявить ребята не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу. Много борьбы и мало футбола. Команды играли за счет стандартов, ждали ошибок. Моментов было не так много, как нам хотелось», — сказал после матча Сергей Семак.

Тяжелые победы «Локомотива» и ЦСКА

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Единственный мяч был забит в матче «Локомотива» с «Оренбургом». Николай Комличенко отличился с пенальти на 72-й минуте. Еще один 11-мемтровый в ворота уральцев арбитр отменил после консультации с ВАР.

Армейцам, в свою очередь, очень непросто пришлось в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» большую часть матча владело преимуществом и создавало опасные моменты. На 75-й минуте гостям удалась быстрая контратака, и Кирилл Глебов переправил мяч в ворота после передачи Матии Поповича.

После матча махачкалинцы возмущались судейством. По их мнению, гол в их ворота был забит после ошибочно назначенного аута, а ЦСКА в двух эпизодах заслуживал пенальти в свои ворота.

«Динамо» идет хуже графика сезона, когда вылетело из РПЛ

Фото: [ РПЛ ]

По итогам сезона 2015/16 «Динамо» единственный раз за свою историю покинуло РПЛ, заняв предпоследнее место. Тогда после первого круга у бело-голубых было 18 баллов, сейчас — 17. Правда, место пока у «Динамо» десятое, а до зоны вылета девять очков. Но после матча с «Акроном» Валерию Карпину пришлось отвечать на вопрос о возможном вылете. Тренер заверил, что 100% этого не случится.

В матче с «Акроном» (1:2) «Динамо» играло очень медленно, что было странно после победы бело-голубых в кубковом матче над «Зенитом».

Тольяттинский же клуб продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей. Мячи у «Акрона» во втором тайме забили Дмитрий Пестряков и Стефан Лончар. В концовке Иван Сергеев забил для «Динамо» гол престижа, а шансов добиться большее и не было.

Другие матчи и турнирное положение

Фото: [ ФК «Сочи» ]

«Ростов» увез гостевую победу из Сочи. Единственный мяч в конце первого тайма забил полузащитник Кирилл Щетинин. Матч «Пари НН» и «Рубина» завершился нулевой ничьей.

«Краснодар» и ЦСКА возглавляют турнирную таблицу с 33 очками. По 30 баллов у «Локомотива» и «Зенита», 28 — у «Балтики». Продолжает борьбу за высокие места «Спартак» (25).

Далее следуют «Рубин» (20), «Акрон» и «Ростов» (по 18), московское «Динамо» (17), «Ахмат» (16). По 14 очков у махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов», 11 — у «Оренбурга». Замыкают турнирную таблицу «Сочи» и «Пари НН», у которых по 8 очков.