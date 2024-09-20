Бизнес-партнер Лаймы Вайкуле намерен забрать у нее оставшуюся часть бизнеса в России

Бизнес-партнер Лаймы Вайкуле намерен через суд забрать у нее оставшуюся часть бизнеса в России, который до сих пор приносит певице доход, несмотря на ее давнее отречение от страны, сообщил Mash.

Еще в начале 2000-х годов Вайкуле и предприниматель Шираз Мамедов учредили компанию LaimaLux Group. Российское представительство ООО «Лайма-люкс рус» до сих пор функционирует, занимаясь салонами красоты, продажей косметики, мебели и других аксессуаров. Основатели компании: Laimalukss SIA (представляющая Вайкуле) и бизнесмен Шираз Мамедов.

Вайкуле передала свою долю Мамедову в августе 2022 года, имея 49% акций, в то время как у него — 51%. Теперь, в сентябре 2024 года, Мамедов подал иск об исключении Laimalukss SIA из числа участников, утверждая, что ведет бизнес самостоятельно и другие владельцы не нужны.

Прошлый год вызвал у общественности вопросы к бизнесу, в частности, как компания с годовым доходом в 300-400 млн руб. могла показывать чистую прибыль всего в несколько тыс. руб.

Ранее сообщалось, что человек в камуфляже и черных перчатках ворвался на заседание по иску Мизулиной против Дудя* и Лебедева.

*признан иноагентом в РФ.