Человек в камуфляже и черных перчатках ворвался на заседание по иску Мизулиной против Дудя и Лебедева

Необычное событие произошло в Лефортовском суде Москвы в четверг, 19 сентября. Во время заседания по делу о защите чести и достоинства Мизулиной вбежал неизвестный, назвался «прокурором» и начал зачитывать свой странный сон, настаивая, чтобы его включили в материалы дела, сообщил SHOT.

В своем сне он видел, как Лебедев собрал на лесной поляне адвоката Ахильгова, Дудя*, Мизулину и предложил сыграть в «лукавство». Все наслаждались теплой погодой, а левый мизинец ноги Лебедева был прикрыт дубовым листом. Лебедев сказал, что в стране неспокойно и он хочет изменить фамилию себе и жене. Затем планировал упомянуть новую фамилию в интервью у Дудя, критикуя деятельность Лиги безопасного интернета. Мизулина, согласно странному сну «прокурора», поддержала эту идею, пообещав, что она и лига подадут на Лебедева в суд, требуя $10 млн, которые будут пожертвованы на СВО.

Мужчина вел себя громко, перебивал судью, заявил, что никого здесь не знает — ни защиту, ни истца. Когда он закончил, стремительно покинул здание суда, упомянув, что его моральные принципы не позволили остаться в стороне от этой ситуации.

Ранее сообщалось, что суд назначил дату рассмотрения иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю.

*признан иноагентом в РФ.