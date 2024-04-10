Бизнес-партнера блогерши Ивлеевой могут признать банкротом

Отмечается, что на бизнесмена подали в суд руководители его же фирмы, утверждающие, что Пичугин незаконно вывел из компании свыше одного миллиона рублей.

Добавляется, что компания «Масло медиа» занимается продвижением бизнеса через рекламу в Интернете. Летом минувшего года руководство фирмы через столичный арбитражный суд потребовало взыскать с Пичугина около 1,1 млн рублей, которые он обрел на продвижение от одной из компаний, которую вело «Масло медиа», тем не менее средства в рекламу не поступили.

Уточняется, что в результате руководители выиграли суд против Пичугина, но тот подал апелляцию, которая была отклонена. Повторным иском руководители компании требуют признать Пичугина банкротом, так как он так не выплатил ни копейки по их предыдущему иску.

Напомним, что в конце прошлого месяца Ивлеева совместно с Пичугиным открыли бар в центре столицы. Для его работы была зарегистрирована компания «Блеск», в которой блогерше принадлежат только 20%, остальная доля - Пичугину.