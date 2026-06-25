Бьянка Цензори удивила откровенным нарядом на дне рождения друга

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори посетили вечеринку по случаю 32-летия фотографа Гадира Раджаба в Лос-Анджелесе, пишет Super. Мероприятие прошло в закрытом формате, но без внимания папарацци не обошлось.

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На этот раз Бьянка выбрала один из самых откровенных нарядов за последнее время: на ней был миниатюрный голубой микробикини, трусики с изображением белого котенка и белые босоножки на высокой шпильке. Никаких дополнительных аксессуаров или верхней одежды.

Гадир Раджаб — близкий друг Бьянки и ее постоянный фотограф, который не раз создавал для нее авангардные и провокационные образы. Поэтому он не удивился смелому выбору подруги.

Канье Уэст, судя по всему, тоже не возражал: он был рядом с супругой на протяжении всего вечера и выглядел расслабленным. Отметим, что это далеко не первый эпатажный выход Бьянки за последние недели. Ранее она уже привлекала внимание уличных фотографов в элитном ночном клубе, где появилась в прозрачном боди и блестящих трусах.

Ранее сообщалось, что спрос на поездки россиян в Грузию из-за концерта Канье Уэста вырос почти на 30%.