Благотворительная елка и шоу Ильи Авербуха прошли в подмосковных Мытищах

Благотворительная елка главы городского округа Мытищи закончилась ледовой сказкой «Щелкунчик и Мышиный король» в постановке Ильи Авербуха. В роли Мышиного короля выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Отмечается, что всем детям билет на сказку «Щелкунчик и Мышиный король» меняли на большого плюшевого дракона — символ наступающего 2024 года. Ледовая сказка «Щелкунчик и Мышиный король» традиционно собрала полный зал комплекса «Арена Мытищи».

«Новый год — один из главных праздников в нашей стране, поэтому ребята ждут его с нетерпением. И мы, в свою очередь, стараемся радовать их своими выступлениями», — отметил Алексей Ягудин.

Жители городского округа Мытищи привыкли ярко встречать Новый год, и к выступлению звездных артистов подготовились как следует. Перед ледовой сказкой дети устроили развлекательные танцы с аниматорами и ведущими шоу.

«Мы пришли на этот праздник в надежде получить порцию настоящего новогоднего настроения. Сейчас мы постараемся обойти все зоны мастер-классов, потому что детям это интересно. Позже пойдем смотреть ледовое шоу. Здесь, в „Арене Мытищи“, отличная атмосфера и удобные места — с любой трибуны лед видно замечательно», — рассказала жительница муниципалитета Ирина Фищева.

Традиционная программа «Зима в Подмосковье» стала уже визитной карточкой региона. Подготовке к новогодним праздникам команда губернатора Московской области Андрея Воробьева уделяет особое внимание.