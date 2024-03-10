Благотворительная лыжня «Самое время жить» состоялась в третий раз в подмосковном Одинцово

Профессионалы и любители приняли участие в благотворительной лыжне «Самое время жить», которая прошла в подмосковном Одинцово вот уже третий раз. Всего за это время специалисты фонда помогли двадцати пациентам.

«Мы проводим и забеги, и лыжню, то есть и летние, и зимние мероприятия. Это наше шестое спортивное мероприятие, третья лыжня и было еще три забега. По итогам прошлых событий мы помогли 20 нашим пациентам, оказали срочную помощь», — отметила Ануш Овсепян, генеральный директор «Фонда борьбы с лейкемией».

В семье Анненковых случилась трагедия, они потеряли близкого человека. Алена и София считают важным помогать другим бороться с онкологией, верить в свою победу. Именно поэтому мама и дочь сегодня вместе принимают участие в благотворительной лыжне «Самое время жить».

«Это наша первая лыжная гонка. Мы очень любим лыжи, мы поддерживаем борьбу против рака, мы недавно потеряли близкого человека и для нас это очень важно. Мы участвуем сегодня корпоративной командой, нас много. София пройдет сегодня 2 километра, а я 5», — поделилась Алена Анненкова, участница благотворительной лыжни.

София смело вышла на старт. Бежать рядом со знаменитым лыжником Александром Панжинским, серебряным призером Олимпийских игр — большая гордость. Кстати, Саша легко прошел дистанцию, как и обещал — с улыбкой.

«Я проехал дистанцию сегодня не только для своего здоровья, но и для здоровья людей, которые больны раком крови. Сегодня я проехал гонку, как и обещал с улыбкой на лице. Я дарил людям радость, тепло, постарался донести такой посыл, что спорт — это всегда во благо. Лыжня — она для жизни», — подчеркнул серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Отмечается, что с каждым годом количество людей, которые хотят помочь фонду в борьбе с лейкемией растет. Здесь не важен возраст и уровень подготовки участника — главное желание помогать другим и делать общее доброе дело.