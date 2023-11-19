Благотворительный концерт в поддержку специальной военной операции прошел во Фрязине

Концертная программа «Пока мы едины — мы непобедимы!» в поддержку СВО прошла в Центре культуры и досуга «Факел» городского округа Фрязино.

Для почетных гостей, семей мобилизованных и жителей округа выступили: хрустальный голос России Александр Югорский, народный артист России Гия Гагуа, лауреаты и дипломанты многочисленных международных и всероссийских конкурсов вокалистов певец и композитор Сергей Коваленко, руководитель творческого объединения «Аллегория» Егор Тарасов и другие исполнители.

В фойе центра прошла выставка-продажа картин клуба «Фрязинский художник» и изделий декоративно-прикладного творчества структурного подразделения «Ретро». Все средства, вырученные за продажу, будут направлены для закупки медицинских средств для раненных бойцов СВО.

На протяжении года сотрудники Центра культуры и досуга «Факел» и его структурных подразделений оказывают помощь раненым бойцам, находящимся в медицинском центре филиала № 3 имени Н. Н. Бурденко городского округа Ногинск.