Благотворительный патриотический концерт «С гармонью для Победы» прошел в Подмосковье

В подмосковной Шатуре в Доме культуры имени Радченко состоялся благотворительный патриотический концерт «С гармонью для Победы» был организован в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Во время мероприятия гости имели возможность пожертвовать деньги, чтобы помочь в закупке необходимых материалов и средств для военнослужащих, служащих в зоне проведения специальной операции. Деньги собирали в специальный ящик.

На сцене выступали артисты из Дома культуры «Петровское», исполнявшие народные песни и танцы. Присутствующие зрители активно поддерживали их аплодисментами и снимали выступления на видео.

«Мы пришли на концерт с подругами, и нам больше всего понравилось выступление танцевальных коллективов и исполнение казачьих песен. Хорошо, что стоял ящик для сбора денег, ведь лучше поддержать солдат деньгами, на которые им купят то, что действительно нужно. Очень хороший концерт, нам понравилось», — поделилась одна из зрительниц Зинаида Горина.

Важно отметить, что фольклорно-этнографический ансамбль старинной казачьей песни «Донские распевы» проводит концерты «С гармонью для Победы!» также и в других регионах России. Следующее мероприятие в городском округе Шатура запланировано на июнь месяц.

Такие мероприятия, по словам организаторов, приносят радость и вдохновение и являются важной поддержкой для наших военнослужащих. Они напоминают о единстве и готовности поддержать тех, кто защищает нашу страну.