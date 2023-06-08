Благотворительный турнир по футболу помог купить инвалидную коляску для ребенка из Балашихи

В городском округе Балашиха состоялся благотворительный турнир по футболу в поддержку 16-летнего Сергея Коршунова. Участники соревнований собрали свыше 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

В ведомстве подчеркнули, что деньги пойдут на покупку специальной инвалидной коляски для подростка и курс реабилитации.

Помощь также получат еще трое детей с ограниченными возможностями здоровья. Егору Шестакову оплатят обследование в больнице, Ване Шарапову — сделают необходимые анализы, а Артемий Куприянов пройдет реабилитацию в Краснодарском крае.

Турнир состоялся на стадионе «Метеор». Участие в нем приняли восемнадцать команд. Это сборные подмосковных предприятий, а также любительские и детские команды. Капитанами выступили индивидуальные предприниматели.

Специальными гостями благотворительного турнира стали обладатель Кубка России по футболу Эрик Яхимович и шестикратный чемпион России по футболу Александр Филимонов.

В Минспорте Подмосковья напомнили, что проект «Благотворительный матч» был основан в 2018 году предпринимателем Анной Пономаревой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в летний сезон в регионе состоится более двух тысяч спортивных мероприятий.