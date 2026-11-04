Дефицит энергии: Школьные каникулы в Крыму увеличены из-за аварий на сетях

Школьные каникулы в Крыму увеличены из-за аварий на сетях

Общество

В Республике Крым приняты меры по продлению осенних школьных каникул до 9 ноября 2026 года в связи с масштабным дефицитом мощности и повреждениями высоковольтных сетей. Соответствующее распоряжение отдано главой региона Сергеем Аксеновым. Вопрос функционирования дошкольных образовательных учреждений передан в ведение муниципальных администраций, которые принимают решения локально в зависимости от текущей обстановки с электроснабжением. Об этом сообщает портал «Life.ru».

Массовые отключения электроэнергии затронули ключевые города и районы полуострова, включая Симферополь, Ялту, Керчь, Саки и Евпаторию. Нарушения энергоснабжения спровоцированы повреждением магистральных сетей, находящихся за пределами Крыма, что привело к отмене ранее утвержденных графиков веерных отключений. В отдельных муниципалитетах введены экстренные временные схемы: в Керчи подача ресурса сократилась до 3 часов в сутки, в Саках используется интервальный режим «три через три».

Сбои в энергетической инфраструктуре повлияли на работу общественного транспорта и телекоммуникационного сектора. В Симферополе зафиксирована частичная остановка троллейбусного движения из-за обесточивания контактных сетей, а мобильный оператор «Миранда» перевел сеть в режим аварийного роуминга для сохранения устойчивости связи. Аварийно-восстановительные бригады продолжают ликвидацию последствий, перенаправляя свободные мощности на обеспечение социально значимых объектов.

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