Ограничения в столице: Перекрыты Боровицкая площадь и Новоарбатский мост
ТАСС: в центре Москвы временно перекрыли движение транспорта
Департамент транспорта Москвы сообщил о временном закрытии движения автотранспорта по ряду улиц, набережных и мостов в центральной части столицы. Ограничения введены 4 ноября 2026 года и затрагивают ключевые транспортные артерии города. Об этом информирует агентство «ТАСС».
По данным ведомства, проезд временно невозможен на Мантулинской улице, улице 1905 года, Новоарбатском мосту, Ростовской набережной, а также на съезде с Садового кольца на Смоленскую набережную и в районе Боровицкой площади. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты объезда.