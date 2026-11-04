«Он будет в статусе хромой утки». Что случилось с Трампом после выборов?
Депутат Никонов: Трамп потерял контроль над Конгрессом
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Президент США Дональд Трамп, вероятно, испытывает серьезное разочарование из-за неудачи республиканцев на промежуточных выборах, заявил в интервью в беседе с KP.RU заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, американский лидер утратил контроль как над Сенатом, так и над Палатой представителей.
«Это [поражение республиканцев] означает, что последние два года его президентства он будет в статусе хромой утки… Как бы он ни пытался доказать обратное», — заявил Никонов.
Парламентарий отметил, что в сложившихся обстоятельствах Трампу будет сложно продвигать собственную повестку по широкому кругу вопросов, включая внешнеполитические. Несмотря на то что внешняя политика относится к прерогативам президента, Конгресс, по всей видимости, попытается воспрепятствовать главе государства и на этом направлении, подчеркнул депутат.