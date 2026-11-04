Причина отсутствия: Расторгуев не появился на отпевании музыканта «Любэ»

Расторгуев не появился на отпевании музыканта «Любэ»

Общество

Лидер музыкального коллектива «Любэ» Николай Расторгуев не присутствовал на церемонии прощания с бывшим бэк-вокалистом группы Алексеем Тарасовым. Отпевание артиста состоялось 4 ноября 2026 года в храме Космы и Дамиана в Москве, где собрались около 40 человек, включая близких, друзей и коллег по сцене. Похороны музыканта пройдут на Рублевском кладбище. Об этом информирует светский портал «WomanHit».

Журналисты издания отмечают, что между лидером группы и Тарасовым не фиксировалось публичных конфликтов, поэтому отсутствие Расторгуева на панихиде связывают с возможными уважительными причинами или состоянием здоровья.

Алексей Тарасов скончался 30 октября 2026 года на 65-м году жизни. Он входил в состав «Любэ» практически с момента основания коллектива в 1989 году. По данным источников, причиной смерти артиста стало тяжелое онкологическое заболевание: в феврале у него диагностировали рак гортани, а спустя несколько месяцев врачи выявили рак кишечника с метастазами.

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