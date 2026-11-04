«Счет вдвое выше, зубы — с трещинами». Россияне пожаловались на зубные туры в Китай

Россияне, обращавшиеся за стоматологической помощью в Китае, сталкиваются с непредвиденными тратами: итоговая стоимость лечения на месте оказывается выше заявленной, а по возвращении нередко требуется повторное вмешательство. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

Среди описанных пациентами проблем — сколы и трещины на зубах, которые были пролечены в рамках поездки.

Клиентов привлекают в интернете, предлагая совместить лечение с отдыхом и шопингом. Организаторы обещают встречу в Благовещенске, поездку в Хэйхэ, размещение в гостинице и посещение местных рынков. Однако, по словам пациентов, финальный счет может вдвое превысить изначально названную сумму. Дополнительные расходы возникают и при повторном лечении уже после возвращения в Россию. В жалобах также упоминаются санитарные условия и возможная замена обещанных материалов.

Ранее врач Антипенко заявил, что шампанское и мандарины повышают чувствительность зубов.