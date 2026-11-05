«Северные деньги». Чукотка стала лидером рейтинга самых высоких пенсий

По данным Социального фонда, самые высокие средние пенсии в сентябре зафиксированы на Чукотке — 42,2 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС .

Выплаты свыше 30 тысяч рублей отмечены в 12 регионах страны. В их числе Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край, Якутия, Коми и Карелия. Также в список вошли Архангельская, Сахалинская, Мурманская и Магаданская области.

Средний размер пенсии по России остается на уровне чуть более 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что пенсии россиян в 2027 году будут индексировать в несколько этапов.