«Северные деньги». Чукотка стала лидером рейтинга самых высоких пенсий

Соцфонд: средняя пенсия на Чукотке в сентябре составила 42,2 тыс. рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

По данным Социального фонда, самые высокие средние пенсии в сентябре зафиксированы на Чукотке — 42,2 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Выплаты свыше 30 тысяч рублей отмечены в 12 регионах страны. В их числе Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край, Якутия, Коми и Карелия. Также в список вошли Архангельская, Сахалинская, Мурманская и Магаданская области.

Средний размер пенсии по России остается на уровне чуть более 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что пенсии россиян в 2027 году будут индексировать в несколько этапов.

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