«Лечебная вода — только по назначению». Врач объяснила, чем опасна минералка

Кашух: лечебную минеральную воду нельзя пить без консультации с врачом

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Перед употреблением лечебной минеральной воды необходимо проконсультироваться со специалистом. Об этом в беседе с RT сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам врача, минеральная вода подразделяется на две основные группы: столовую и лечебную. Столовую допустимо пить ежедневно как источник жидкости, если вкус напитка приятен и не вызывает дискомфорта. С лечебной и лечебно-столовой водой ситуация иная — здесь требуется осторожность.

«Они могут содержать повышенное количество минеральных солей или отдельных активных компонентов, например натрия, магния или гидрокарбонатов. Поэтому их не стоит регулярно пить без согласования с врачом», — сказала врач.

Ранее гастроэнтеролог Симаков сообщил, что универсального запрета на кофе и чай натощак нет.

Читайте также

Врач Ариф назвала смертельно опасные причины резкой потери веса

Врач Ариф назвала смертельно опасные причины резкой потери веса

Химический ожог и пигментация: чем рискуют любители домашних кислот

Химический ожог и пигментация: чем рискуют любители домашних кислот

Сомнолог назвал причины осенней бессонницы и объяснил, чем она опасна

Невролог Горожанина назвала неожиданный фактор долголетия

Почти сотня переломов: чаще всего жители Рязани обращались в травмпункт с ушибами и ранами

Почти сотня переломов: чаще всего жители Рязани обращались в травмпункт с ушибами и ранами

Главный обман БАДов с хлорофиллом: что на самом деле в составе

Главный обман БАДов с хлорофиллом: что на самом деле в составе

«Пейте кефир и ряженку!» Гастроэнтеролог раскрыла секрет здорового кишечника

«Пейте кефир и ряженку!» Гастроэнтеролог раскрыла секрет здорового кишечника

«Полностью исключить ОРВИ у детей невозможно». Врач Одинаева назвала меры профилактики

«Полностью исключить ОРВИ у детей невозможно». Врач Одинаева назвала меры профилактики

Кардиолог назвал нормальный пульс здорового человека

Кардиолог назвал нормальный пульс здорового человека

Какие продукты прогонят осеннюю грусть: советы диетолога

Какие продукты прогонят осеннюю грусть: советы диетолога

Врач назвал признаки опасной головной боли, требующей срочной помощи

Врач назвал признаки опасной головной боли, требующей срочной помощи

Падает работоспособность: эксперт советует проветривать квартиру даже зимой

Падает работоспособность: эксперт советует проветривать квартиру даже зимой

Добавьте mosregtoday.ru в избранное