«Лечебная вода — только по назначению». Врач объяснила, чем опасна минералка
Кашух: лечебную минеральную воду нельзя пить без консультации с врачом
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Перед употреблением лечебной минеральной воды необходимо проконсультироваться со специалистом. Об этом в беседе с RT сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
По словам врача, минеральная вода подразделяется на две основные группы: столовую и лечебную. Столовую допустимо пить ежедневно как источник жидкости, если вкус напитка приятен и не вызывает дискомфорта. С лечебной и лечебно-столовой водой ситуация иная — здесь требуется осторожность.
«Они могут содержать повышенное количество минеральных солей или отдельных активных компонентов, например натрия, магния или гидрокарбонатов. Поэтому их не стоит регулярно пить без согласования с врачом», — сказала врач.
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