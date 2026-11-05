«Лечебная вода — только по назначению». Врач объяснила, чем опасна минералка

Перед употреблением лечебной минеральной воды необходимо проконсультироваться со специалистом. Об этом в беседе с RT сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам врача, минеральная вода подразделяется на две основные группы: столовую и лечебную. Столовую допустимо пить ежедневно как источник жидкости, если вкус напитка приятен и не вызывает дискомфорта. С лечебной и лечебно-столовой водой ситуация иная — здесь требуется осторожность.

«Они могут содержать повышенное количество минеральных солей или отдельных активных компонентов, например натрия, магния или гидрокарбонатов. Поэтому их не стоит регулярно пить без согласования с врачом», — сказала врач.

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