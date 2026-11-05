«Слово в слово». Свидетели по делу Усольцевых не изменили показаний

Свидетели, опрошенные в рамках уголовного дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, не изменили своих показаний. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала в сентябре 2025 года во время короткого туристического похода в Кутурчинское Белогорье. В ходе расследования уголовного дела уже опрошено более 150 человек, среди которых родственники, знакомые и местные жители поселков, расположенных вблизи Кутурчинского Белогорья.

Первоначальные масштабные поиски, задействовавшие 1,5 тыс. человек, не дали результатов. За год поисковых работ специалисты совершили около 10 выездов на место исчезновения семьи, однако следов пропавших обнаружить не удалось.

Расследование уголовного дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых продолжается. Приоритетной версией следствие по-прежнему считает несчастный случай.

Ранее друг Усольцева заявил, что знает, где останки семьи.