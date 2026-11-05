«Очень хорошая цифра». Российские фильмы заняли более 30% кинопроката Белоруссии

Карачевский: доля российских фильмов в прокате Белоруссии превысила 30%

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

Более 30% кинопроката в Белоруссии приходится на российские фильмы. Об этом заявил генеральный директор «Киновидеопроката» Минского городского исполнительного комитета Владимир Карачевский.

4 ноября в Минске в рамках международного кинофестиваля «Листопад» прошел День российского кинематографии. Мероприятие завершилось показом военной драмы «Ангелы Ладоги».

«Мы всегда были едины с Россией. Я как представитель “Кинопроката” могу сказать, что российское кино никогда не уходило с наших экранов. Российское кино в нашем кинопрокате занимает более 30%. Я считаю, что это очень хорошая цифра», — отметил Карачевский перед показом картины.

По словам руководителя, все новинки российского проката обязательно выходят и на белорусских экранах. Он также отметил, что в конкурсную программу «Листопада» отобрано свыше 130 картин, из которых 38 — работы российских производителей. Карачевский подчеркнул, что эти фильмы участвуют в борьбе за призовые места в различных номинациях.

Кроме того, «Киновидеопрокат» совместно с представительством Россотрудничества и «Роскино» проводит в Белоруссии не только коммерческие показы, но и тематические акции, включая Дни и Ночи кино. Отдельное внимание уделяется детской аудитории и совместным белорусско-российским и советским картинам.

Ранее сообщалось о том, что Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Китаем.

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