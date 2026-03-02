Бледанс: худший подарок на 8 Марта — тот, на котором сэкономили

Эвелина Бледанс вынесла вердикт мужчинам, ломающим голову над подарками к 8 Марта: худшее, что можно преподнести женщине, — это вещь, на которой сэкономили. В беседе с Общественной Службой Новостей актриса заявила , что иногда лучше вовсе ничего не дарить, чем вручать безликую безделушку из масс-маркета.

По мнению звезды, настоящую ценность представляют только уникальные подарки, не имеющие аналогов. Например, эксклюзивное кольцо, пусть даже не из драгоценного металла, но созданное специально для конкретной женщины, способно вызвать восторг. А вот набор посуды, который может купить кто угодно, только испортит настроение. Бледанс признается, что сама не ждет сюрпризов от мужчин и лучший подарок способна сделать себе самостоятельно. В ее планах — завершить рабочие проекты и отправиться на недельный ретрит, не экономя на собственном удовольствии.

Бледанс подчеркнула, что, если нет возможности поразить уникальностью и душевным подходом, даму лучше оставить без материального знака внимания, чем дарить ширпотреб. Праздник должен запоминаться, а не разочаровывать.

Ранее она заявила о мечте работать на новой Ялтинской киностудии.