Блиновские желают продать квартиру в элитном столичном ЖК почти за 70 млн рублей

Блогер Елена Блиновская и ее муж Алексей в экстренном порядке продают квартиру в ЖК премиум-класса в Москве. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что также они совершают попытки сдать в аренду еще одну квартиру за 250 тыс. рублей в месяц, собственниками которой являются двое несовершеннолетних детей пары.

Добавляется, что в их собственности имеются квартиры в элитном ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском валу в Москве. Блиновские хотят продать трехкомнатную квартиру общей площадью 88,6 кв. м, с объединенной с кухней гостиной, двумя большими гардеробными помещениями, двумя ванными комнатами и мебелью от известных брендов. Сумма продажи составила около 70 млн рублей.

Отмечается, что при этом арест на жилье, фигурировавшее в деле Блиновской, до сих пор не снят.