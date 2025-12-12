Блиновскую перевели в «блатной» отряд колонии во Владимирской области

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую перевели в десятый отряд женской исправительной колонии (ИК) во Владимирской области, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Этот отряд считается среди заключенных привилегированным, его часто называют «блатным».

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую перевели в десятый отряд женской исправительной колонии (ИК) во Владимирской области, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Этот отряд считается среди заключенных привилегированным, его часто называют «блатным».

В таком отряде у арестанток обычно более легкие условия работы по сравнению с другими подразделениями колонии.

Информация о переводе поступила после того, как суд отказал Блиновской в отсрочке от отбывания наказания.

Ранее суд приговорил блогершу к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о неуплате налогов. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в следственном изоляторе (СИЗО), она уже отбыла больше половины назначенного срока.

