Лариса Долина годами не платила налоги за тайный дворец в Подмосковье

По данным телеграм-канала SHOT, певица Лариса Долина в течение 12 лет не платила налоги за свой дворец в Подмосковье. Сумма недоимки оценивается примерно в 1 млн руб, пишет Life.ru.

В 2003 году Долина приобрела участок в закрытом поселке Славино. На нем сначала был построен дом площадью 360 квадратных метров, который фигурировал в СМИ и налоговой отчетности. Позже певица возводила четырехэтажный коттедж на 660 квадратов, информация о котором не поступала в налоговые органы.

Строительство коттеджа завершилось в 2011 году, однако собственность на него оформлена так и не была. В течение этого времени налог на дом не начислялся и не уплачивался.

Ранее сообщалось о том, что адвокат осужденного по делу Долиной обжаловал приговор.