Близкая подруга актрисы Трахтенберг подтвердила вероятность смерти актрисы из-за печени

Мишель Трахтенберг, известная по роли в «Евротуре», перенесла сложную операцию по трансплантации печени и осознавала смертельный риск в случае отторжения органа. Об этом сообщила ее близкая подруга Аманда Де Кадене в интервью Page Six.

В последние месяцы перед операцией звезда сериалов, таких как «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», стремительно теряла вес, что приводило к постоянной слабости.

Она даже испытывала трудности при спуске по лестнице. В этот период актриса также столкнулась с негативной реакцией в интернете из-за необоснованных обвинений в наркотической зависимости.

Несмотря на опасения поклонников, она предпочитала не раскрывать свои проблемы со здоровьем публично, утверждая, что «здорова и счастлива». Однако в кругу друзей она признавалась, что переживает тяжелое эмоциональное состояние.

Напомним, 26 февраля 39-летнюю актрису обнаружили без признаков жизни в ее квартире на Манхэттене. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти Трахтенберг стала неудачная трансплантация печени.

Ранее сообщалось, что заплаканного бойфренда умершей звезды Мишель Трахтенберг заметили в ее доме.