Заплаканного бойфренда умершей звезды Мишель Трахтенберг заметили в ее доме

В доме погибшей Мишель Трахтенберг, звезды сериала «Сплетница», был замечен ее убитый горем бойфренд. Джей Коэн, агент по поиску талантов, с которым актриса состояла в отношениях с 2020 года, после настойчивых звонков репортеров открыл дверь, его вид был подавлен, а глаза — заплаканными.

Коэн заявил, что семья не будет давать комментарии. Его присутствие в доме актрисы указывает на то, что они продолжали встречаться до самой ее кончины.

В особняке в Шерман-Оукс, где Трахтенберг жила с матерью, Коэн был зарегистрирован с 2021 года. Агент также сообщил об отсутствии в доме матери и сестры Мишель.

Приватность всегда была важна для актрисы, но в последнее время она открыто говорила о своих теплых чувствах к возлюбленному. 14 февраля она опубликовала совместное фото с Коэном, сделанное на Хэллоуин.

Напомним, Мишель Трахтенберг внезапно умерла 26 февраля. Ее тело было обнаружено матерью в квартире на Манхэттене. Причина смерти пока не установлена, но известно, что актриса недавно перенесла пересадку печени из-за алкогольной зависимости. Полагают, что причиной могли стать осложнения после операции.

Полиция склоняется к версии о естественных причинах смерти, но для подтверждения будет проведено вскрытие. За несколько дней до смерти Трахтенберг была замечена в ресторане в Нью-Йорке, где выглядела нездоровой и испытывала трудности при спуске по лестнице.

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