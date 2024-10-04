Близкий друг Добрынина Шуфутинский не смог присутствовать на его похоронах
Близкий друг Добрынина Шуфутинский не пришел на его похороны
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Зал, где проходила церемония прощания, был переполнен цветами, которые принесли родственники и близкие друзья Добрынина. Больше всего было красных роз. Михаил Шуфутинский, который был близким другом покойного, не смог приехать. Артист на данный момент болеет и находится в Ессентуках, сообщил Mash.
Помощница Шуфутинского подтвердила информацию о том, что музыкант не смог оказаться на церемонии прощания.
Ранее сообщалось, что народный артист России Вячеслав Добрынин скончался 1 октября из-за осложнений, вызванных инсультом, в возрасте 78 лет. Сегодня музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.