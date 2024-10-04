Близкий друг Добрынина Шуфутинский не смог присутствовать на его похоронах

Зал, где проходила церемония прощания, был переполнен цветами, которые принесли родственники и близкие друзья Добрынина. Больше всего было красных роз. Михаил Шуфутинский, который был близким другом покойного, не смог приехать. Артист на данный момент болеет и находится в Ессентуках, сообщил Mash.