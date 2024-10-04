В Москве началась церемония прощания с Вячеславом Добрыниным

Народный артист России Вячеслав Добрынин скончался 1 октября из-за осложнений, вызванных инсультом, в возрасте 78 лет. Сегодня музыканта похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил SHOT.

Первый венок, который был доставлен, принадлежит Алле Пугачевой.

Вячеслав Добрынин — создатель таких популярных композиций, как «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану…». Он также является автором музыки к таким песням, как «Прощай (со всех вокзалов поезда)», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим известным произведениям.

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