Блогер ⁠Ида Галич рассказала, как похудела почти на 30 кг

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась своим опытом похудения после рождения ребенка. В своих соцсетях она опубликовали снимки «до» и «после», а также рассказала о методах снижения веса.

Во время беременности Ида набрала почти 30 кг. Как отметила девушка, процесс возвращения к прежним формам после родов оказался непростым.

«Прошла 1000 и один запрет. Не знаю, что такое дисциплина. Еще не верю в силу шагов. Не думаю, что зарядка каждый день может что-то изменить. Не изучаю свое тело», — призналась Галич.

Как отметила телеведущая, ситуация кардинально изменилась в 2022 году, когда она начала пересматривать свое питание и отношение к алкоголю. По словам блогера, она решила избавиться от вредных привычек в пользу здоровых и спорта.

Ида была замужем за Аланом Басиевым, с которым познакомилась в 2017 году. В 2020 году они стали родителями, однако спустя год пара приняла решение расстаться. Сейчас телеведущая находится в отношениях с Олегом Ледвичем. В интервью Галич отмечала, что эти отношения приносят ей счастье.

Ранее стало известно, что новым мужем блогера и телеведущей Насти Ивлеевой стал правнук падчерицы писателя Сергея Михалкова.