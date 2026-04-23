Блогер Карина Кросс и хоккеист Марк Рудаковский расписались в ЗАГСе

В мире российского шоу-бизнеса и спорта произошло радостное событие: 33-летняя блоге и телеведущая Карина Кросс вышла замуж за 22-летнего белорусского хоккеиста Марка Рудаковского, сообщает The Voice.

Пара, которая не скрывала своих отношений последние месяцы, наконец узаконила их в столичном ЗАГСе, пригласив на церемонию только самых близких — родителей. И, надо сказать, свадьба получилась необычной: вместо традиционного пышного платья Карина выбрала белый костюм оверсайз, а Марк появился в черном спортивном наряде.

После того как кольца были надеты, молодожены обменялись поцелуем, и Марк, подхватив жену на руки, вынес ее из зала, чем вызвал умиление у присутствующих.

Пользователи социальных сетей, увидев фотографии с торжества, осыпали пару поздравлениями и отметили, что свадьба прошла без пафоса и показной роскоши, а сами муж и жена выглядят очень искренней и влюбленной.

Многие написали, что Карина и Марк — прекрасная пара, несмотря на разницу в возрасте, и пожелали им долгих лет счастливой семейной жизни.

Марк Рудаковский — личность не менее интересная. Помимо хоккейной карьеры, он успешно реализует себя как блогер, контентмейкер, модель и даже актер. В сезоне 2024/2025 его признали самым медийным игроком Экстралиги, а недавно он принял участие в популярном шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» на Первом канале, где в паре с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой занял второе место.

Ранее сообщалось, что блогер Карина Кросс и хоккеист Марк Рудаковский обвенчались в храме.