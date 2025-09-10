Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей на платформе «ВКонтакте» сформулировал предназначение России, заявив, что стране суждено находиться «в авангарде изобретений и нововведений».

Это заявление прозвучало в контексте его резкой критики современных тенденций в отечественном дизайне и образовании.

Особое возмущение Лебедева вызвал новый стандарт школьной формы, предложенный Министерством просвещения РФ. Дизайнер охарактеризовал его как «позорище на весь мир», призвав ведомство более тщательно работать над дизайном одежды для школьников и учитывать современные эстетические стандарты.

В своей критике Лебедев также затронул системную проблему, назвав главной национальной болезнью России создание аналогов западных проектов вместо разработки оригинальных решений. По его мнению, такая практика препятствует реализации настоящего предназначения страны — быть лидером в области инноваций и изобретений.

