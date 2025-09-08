Собчак оскорбилась враньем журналистов после новости о Николаеве

Телеведущая и блогер Ксения Собчак опровергла сообщения российских СМИ о том, что она жаловалась на композитора Игоря Николаева, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на ее Telegram-канал.

Собчак назвала эти новости враньем, подчеркнув, что не обвиняла и не упрекала музыканта. В своем обращении к журналистам она задалась вопросом, зачем они «перевирают» ее слова.

«Я просто говорю о том, что он единственный человек, который требует с ютуберов даже за 7 секунд какие-то деньги. Но мы люди законопослушные, поэтому, конечно, все платим», — отметила Собчак.

О ситуации с Николаевым и его композициями телеведущая недавно рассказала на шоу «Кстати» известным комикам Гарику Харламову, Денису Дорохову и Азамату Мусагалиеву. В частности, за песню Аллы Пугачевой «Не обижай меня» в одном из интервью от композитора был выставлен счет на 150 тыс. руб.

Журналистка отметила, что ее команда законопослушна и платит за использование музыки, но призвала близких композитора объяснить ему, что пользователи соцсетей популяризируют его творчество через мемы, которые Николаев часто блокирует.

