Блогер Решетова рассказала, как превращает хейт в пользу

Для публичных людей, живущих в соцсетях, критика и негативные комментарии — неотъемлемая часть повседневности. Одни стараются игнорировать поток недовольства, другие вступают в изнурительные споры, но блогер Анастасия Решетова нашла свой, довольно прагматичный подход к общению с так называемыми хейтерами. На премии Beauty Awards она поделилась необычным взглядом на эту вечную проблему. Об этом сообщает NEWS.ru.

Суть ее стратегии заключается в том, чтобы не тратить нервы, а использовать негативную энергию в свою пользу. По словам Решетовой, хейтеры, активно следящие за ее контентом и оставляющие комментарии, — это тоже часть аудитории, и их внимание обладает ценностью. Она не игнорирует нападки, а вступает в диалог, получая от оппонентов обратную реакцию и вовлеченность. Интересно, что блогер отмечает любопытный феномен: после такого прямого общения многие хейтеры смягчаются и даже превращаются в лояльных подписчиков. Скандал, разразившийся ранее из-за сравнений ее внешности с другой блогершей, стал для нее лишь поводом подчеркнуть свою уверенность и нежелание участвовать в чужих комплексах.

Блогер отметила, что, с одной стороны, открытый диалог может снизить градус агрессии и «очеловечить» блогера в глазах даже самых ярых критиков, превращая конфликт в инструмент роста аудитории, с другой — постоянное вовлечение в споры требует эмоциональной выносливости и может провоцировать новые волны обсуждений, что, впрочем, для инфлюенсера не всегда является минусом.

По ее мнению, жизнь публичного человека, которого только любят, была бы скучна. Хейт стал для нее не досадной помехой, а естественным и даже полезным элементом цифровой экосистемы, который при умелом обращении работает на укрепление личного бренда. В ее логике негативная реакция — это такой же ресурс внимания, как и позитивная, и главное — научиться им управлять, не поддаваясь на провокации.

