«Перекос лица и спутанная речь». Врач перечислила ранние симптомы инсульта

Характер симптомов при опасном сбое мозгового кровообращения целиком определяется тем, какой отдел мозга пострадал и какова площадь поражения. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила терапевт Алина Азизова, предупредив россиян о ранних маркерах инсульта.

По словам специалиста, приближающийся удар могут предвещать внезапная и очень интенсивная головная боль, а также выраженное головокружение — особенно если к ним присоединяются тошнота, рвотные позывы и ощущение вращения предметов вокруг. В число других тревожных симптомов входят: беспричинная усталость и слабость, асимметрия лица (опущение одного уголка рта, из-за чего улыбка становится перекошенной), затруднения при движении и дезориентация во времени или пространстве.

Среди менее очевидных, но не менее опасных проявлений эксперт выделила ухудшение слуха и зрения (например, раздвоение картинки или пелену перед глазами), а также речевые нарушения — человек начинает путать слоги, слова либо говорит неразборчиво. Азизова рекомендует при обнаружении двух-трех таких признаков незамедлительно вызывать скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего следует положить на твердую ровную поверхность и ослабить сдавливающую одежду — это поможет улучшить кровоснабжение мозга.

