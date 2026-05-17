Предприниматель Виктор Бут в интервью изданию kp.ru прокомментировал поведение американской делегации во время пребывания в Китае. Перед вылетом из Пекина представители США избавились от подаренных сувениров — по словам бизнесмена, сделали они это демонстративно, что можно расценить как проявление неуважения к принимающей стороне.

Поскольку предметы являлись подарками, делегация могла бы воздержаться от этого жеста перед посадкой в самолёт, отметил Бут. Он уточнил, что не трактует случившееся как официальный демарш, а характеризует поступок как проявление хамства.

Кроме того, Бут высказал мнение о результатах визита Дональда Трампа в Китай. По его оценке, переговоры прошли не по сценарию американской стороны: Си Цзиньпин организовал процесс в соответствии со своим планом, из‑за чего Вашингтону не удалось достичь ключевой задачи — снизить уровень поддержки Китаем России и Ирана.

Предприниматель также обратил внимание на чёткую позицию Пекина по вопросу Тайваня: поставки оружия на остров, как дал понять Китай, будут восприняты в качестве прямого вызова. Бут добавил, что КНР сумела существенно снизить эффективность американских санкций — в частности, за счёт угроз применить меры против компаний, готовых следовать ограничениям, введённым США.

