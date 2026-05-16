«Диван на колесах». Блогер перекрыл движение в центре Москвы

В центре столицы заметили популярного блогера Эдуарда Биля, который передвигался по городу на диване. Информация об этом появилась в телеграм-канале телеканала РЕН ТВ.

Вместе с приятелем блогер установил мягкую мебель на два электросамоката и проехал таким образом в районе Патриарших прудов. Поездка сопровождалась видеосъемкой.

Как отмечается в публикации, необычное транспортное средство привлекло внимание окружающих и спровоцировало затор из автомобилей на проезжей части.

