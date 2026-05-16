«Командовать буду я»: учительница Путина раскрыла его секрет

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась деталями их разговора, состоявшегося уже после того, как он возглавил государство.

Фрагмент интервью журналисту Павлу Зарубину был опубликован в телеграм-канале. По словам Гуревич, Путин сказал ей: «Один-единственный раз он мне сказал, когда стал президентом: "Хватит командовать, теперь командовать буду я!"».

До этого российский лидер пригласил Веру Гуревич посмотреть парад на Красной площади в честь Дня Победы, а затем остаться в Москве еще на несколько дней. Для нее подготовили насыщенную культурную программу, а 11 мая президент пригласил свою учительницу на ужин в Кремле.

Ранее бывшая классная руководительница Путина заявила, что гордится своим учеником.