«Книги снова поехали». США закупили российские книги на $85,7 тыс.

В первом квартале 2026 года Соединённые Штаты значительно нарастили закупки печатных изданий из России. Объём ввезённой продукции увеличился практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как сообщает РИА Новости, за январь–март американские импортёры приобрели российских книг на общую сумму $85,7 тыс., что в 1,7 раза превышает показатели прошлого года.

Пик поставок пришёлся на март. Тогда стоимость ввезённой литературы достигла $33,1 тыс. — это самый высокий месячный объём с ноября 2022 года. Относительно февраля текущего года рост составил 2%, а в сравнении с мартом 2025 — 24%.

Анализ товарной структуры показывает, что наибольшей популярностью за океаном пользуются книги в твёрдой обложке: их ввезли на $33,8 тыс. Вторую строчку заняла научная литература — $26,7 тыс. Отдельно стоит отметить религиозные издания: первая с июля прошлого года партия такой категории была зафиксирована в феврале, её оценочная стоимость составила $25,2 тыс.

