Психолог назвала главное отличие здоровых отношений от токсичных

Конфликты и взаимные обиды случаются в любых союзах, и далеко не каждый раз это свидетельствует о деструктивном поведении одного из партнеров. Как провести грань между обычной размолвкой и опасной моделью общения, в интервью РИАМО рассказала психолог Ольга Софьянова.

«Следует различать единичные эпизоды грубости и регулярно повторяющийся паттерн поведения. Слова, сказанные в пылу конфликта, не делают человека абьюзером. Однако если партнер ведет себя агрессивно систематически, не признает своей неправоты и не пытается меняться, это серьезный повод для беспокойства», — подчеркнула специалист.

Как отметила эксперт, решающий признак гармоничных отношений заключается именно в умении партнера замечать за собой ошибки и признавать их.

