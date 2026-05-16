Словенский музыкант побил рекорд Гиннесса: 81 час непрерывной игры на аккордеоне
Роберт Готер играл на аккордеоне трое суток
Словенский музыкант Роберт Готер установил мировое достижение, сыграв на аккордеоне без перерыва 81 час. Теперь его имя должно появиться на страницах Книги рекордов Гиннесса, сообщает портал Siol.
Выступление проходило в городе Веленье на специально оборудованной сцене. Готер начал играть в среду. Для защиты от непогоды организаторы установили шатер, который дополнительно обогревался газовыми горелками. За процессом можно было наблюдать в прямом эфире. Свою победу музыкант отметил исполнением популярной народной песни.
До этого рекорд в категории «самая долгая непрерывная игра на аккордеоне» принадлежал гражданке Франции. В 2024 году она продержалась более 80 часов.
Роберт Готер посвятил музыке профессиональную карьеру с 1994 года. Он также является основателем собственной школы игры на аккордеоне.
В Словении аккордеон признан самым востребованным инструментом для аккомпанемента фольклорным песням.
