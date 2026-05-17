Средняя зарплата в России превысит 130 тысяч рублей к 2029 году

Среднемесячная начисленная заработная плата в стране к 2029 году достигнет 132,1 тысячи рублей. Это на 31,6% выше уровня 2025 года, когда показатель составлял 100,4 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на официальные прогнозы сообщает РИА Новости .

В расчёт берутся доходы всех сотрудников организаций до удержания налога на доходы физических лиц. Сумма включает ежемесячные премии, бонусы и выплаты, в том числе работникам со сверхвысокими доходами.

Согласно прогнозу, уже в 2026 году по сравнению с предыдущим годом зарплаты увеличатся на 7,9% и составят 108,3 тысячи рублей.

