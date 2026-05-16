Камеры для пешеходов в Москве: Дептранс наконец раскрыл всю правду о новых штрафах со светофоров

Столичный Дептранс пояснил, что новые дорожные комплексы с видеоаналитикой предназначены исключительно для регулирования трафика, а не для наказания людей.

Руководство Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы выступило со строгим опровержением сведений, распространившихся в ряде средств массовой информации. В ведомственных публикациях сообщалось о якобы планируемом запуске специальных дорожных комплексов фотовидеофиксации, предназначенных для автоматического привлечения к ответственности граждан, пересекающих проезжую часть на запрещающий сигнал. В официальном канале министерства на платформе МАХ пояснили, что данные публикации абсолютно не соответствуют действительности и вводят жителей в заблуждение.

Истинное назначение модернизированных дорожных объектов

Представители ведомства детально объяснили назначение технического оборудования, которое журналисты ошибочно приняли за комплексы автоматического наложения штрафов. Речь идет об обновленных светофорных объектах, оснащенных встроенными модулями глубокой видеоаналитики.

Установленная на перекрестках аппаратура выполняет исключительно исследовательские и организационные задачи:

Мониторинг трафика. Интеллектуальные комплексы собирают и обрабатывают информацию о плотности движения легкового и грузового транспорта.

Подсчет пешеходов. Система фиксирует интенсивность передвижения людей на конкретных участках улично-дорожной сети.

Оптимизация работы. Полученные сведения используются специалистами для корректировки фаз светофоров и повышения общей пропускной способности узловых перекрестков столицы.

Профилактические мероприятия и статистика Госавтоинспекции

Несмотря на отсутствие автоматических камер для пешеходов, контроль за соблюдением правил дорожного движения в городе остается жестким. В ходе проведения специализированного профилактического рейда под названием «Пешеход» сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли более 2100 различных правонарушений.

В рамках оперативных мероприятий инспекторы дорожной полиции уделяли повышенное внимание двум ключевым аспектам безопасности. Во-первых, фиксировались случаи, когда автомобилисты отказывались пропускать людей на пешеходных переходах. Во-вторых, к административной ответственности в ручном режиме привлекались сами пешеходы, рисковавшие жизнью при попытке перебежать проезжую часть в неустановленных местах или во время действия красного сигнала светофора.