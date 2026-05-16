Сон в геймерском кресле вместо кровати: как жилищный кризис в ЕС изменил жизнь обычных туристов

В Мадриде и Барселоне набирает популярность тренд на ночевки в круглосуточных геймерских клубах, которые стали ультрабюджетной альтернативой дорогим европейским хостелам. Об этом пишет Турпром.

В Испании зафиксировано появление нетипичного тренда на рынке краткосрочного размещения. Самостоятельные путешественники, включая бэкпекеров из России, начали массово использовать круглосуточные игровые ИТ-клубы Мадрида и Барселоны в качестве альтернативы традиционным средствам ночлега. Подобные заведения, созданные по южнокорейской модели PC Bang, стали легальным и ультрабюджетным способом переждать ночь, полностью заменив собой подорожавшие хостелы и капсульные отели.

Причины популярности интернет-кафе и стоимость услуг

Главным фактором смены потребительских предпочтений стал затяжной жилищный кризис в странах Европейского союза, спровоцировавший резкий рост цен на долгосрочную и краткосрочную аренду недвижимости. На этом фоне провести ночь в специализированном компьютерном центре стоит всего около 8 евро, что сопоставимо со стоимостью чашки кофе в европейском кафе.

Формат предоставления услуг в подобных заведениях выглядит следующим образом:

Игровое место. Посетитель получает в личное распоряжение персональный компьютер и эргономичное геймерское кресло с возможностью регулировки.

Доступный комфорт. Вместо классического гостиничного номера туристы соглашаются на базовые удобства, позволяющие существенно минимизировать расходы во время поездки.

Дополнительные опции. Круглосуточный режим работы и наличие точек продажи быстрых перекусов позволяют путешественникам закрывать основные бытовые потребности.

Новый формат фактически выступает в роли финансового спасения для экономных туристов, позволяя им удерживать бюджет поездки в разумных рамках в условиях тотального удорожания классической туристической инфраструктуры.