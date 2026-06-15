Адвокат раскритиковала поведение Седоковой после смерти Яниса Тиммы

Адвокат Маргарита Гаврилова выступила с резкой критикой в адрес певицы Анны Седоковой, сообщает Teleprogramma.org. Она обвинила артистку в лицемерии и притворстве. По мнению Гавриловой, певица ложно заявляет о том, что была жертвой абьюза со стороны своего бывшего мужа, латвийского баскетболисты Яниса Тиммы, который умер в декабре 2024 года.

Гаврилова отметила, что Седокова оскорбительно высказывалась о Тимме уже после его смерти. При этом, когда спортсмен был жив, певица отказалась писать официальное заявление в полицию, хотя и утверждала, что подвергалась насилию.

«Через четыре дня после трагедии гражданка Седокова под протокол заверяла следствие, что была жертвой абьюза со стороны бывшего мужа, который ее терроризировал, угрожал и даже обокрал ее в ее собственном доме!» — заявила Маргарита.

Она добавила, что Седокова по-прежнему воспринимается публикой как отрицательный герой, а ее имя воспринимается как нарицательное.

Ранее певица Анна Седокова рассказала о публичном унижении на концерте Любови Успенской.