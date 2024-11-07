Блогер Васильев пояснил, почему артисты не должны получать деньги из бюджета

В нижней палате парламента предложили запретить траты из бюджета на выступления артистов на сумму более одного миллиона рублей. По словам блогера Стаса Васильева, данный законопроект должен быть первым шагом к полному запрету гонораров за счет бюджета. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в целом закон должен быть таким, чтобы вообще никому не платили за выступление на официальном мероприятии, поскольку это артисту является по сути бесплатной рекламой.

По мнению блогера, не должны вообще артисты получать деньги из государственного бюджета за подобные выступления, а выступать они должны за всякие будущие преференции. Так, если артист желает быть успешным, хочет ротации на ТВ и радио, он должен налаживать отношения с государством. Более того, все эти гонорары из госбюджета могут быть своего рода откатами.

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