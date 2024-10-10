Депутат ГД Останина призвала SHAMANa вернуть часть от 16 млн в бюджет Оренбурга

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что Ярослав Дронов (Shaman) не вернул в бюджет Оренбурга часть многомиллионного гонорара, полученного после концерта. Парламентарий высказалась об этом в беседе с корреспондентом URA.RU .

Останина была против выделения бюджетных средств на выступление артиста в Оренбурге, так как город и район одолели паводки. Многие люди лишились имущества, вещей, пережили страшное событие. После этого все равно решили выделить 16 млн рублей для концерта Дронова. С ним пообщался губернатор, певец был согласен выделить часть от гонорара в помощь области и пострадавшим. Как полагает Останина, деньги в бюджет не вернулись.

«У меня пока нет информации о том, что средства не вернулись в бюджет, но если этого не случилось, я направляю обращение главе города с вопросом, перечислили ли эти деньги. <...> Изначально это поступок аморальный и безнравственный: направлять 16 млн рублей из бюджета, забирать их у людей, которые пострадали от паводка. Если бы это была частная, благотворительная инициатива или концерт, на который купили билеты — пожалуйста. Но это бюджетные деньги людей, которые пострадали!», — высказалась депутат.

По словам Останиной, аналогичная история едва не произошла в Ставрополье. Там хотели выделить 15 млн рублей бюджетных средств на SHAMANа. Тогда провели опрос населения и большинство выступили против. Как заключила депутат, также следовало поступить в Оренбурге.

Отметим, что сам Дронов и его представили ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Чите дети стали учить песни Ярослава Дронова.