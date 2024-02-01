Блогерша Блиновская на фоне стресса похудела в СИЗО

Блогерша и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская находится в СИЗО на грани депрессии. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что в связи со стрессом она плохо питается и похудела на несколько килограммов.

Добавляется, что Блиновская также не общается со своими сокамерницами.

Уточняется, что в ближайшие дни она будет переведена в обычную камеру с телевизором и холодильником, где ей станут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская и посещение библиотеки. Также блогерша будет иметь возможность заказывать комплексные блюда из «Кулинарной лавки».

Поясняется, что при этом Блиновской придется делать уборку наравне с иными арестованными.