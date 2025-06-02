Блогерша из Самары рассказала, что Глушенков изменял своей девушке с ее подругой

Блогерша из Самары по имени Алиса, знакомая с футболистами «Крыльев Советов», обвинила полузащитника «Зенита» и сборной России Максима Глушенкова в том, что он изменял своей девушке.

Алиса оказалась невысокого мнения о нравственных качествах футболистов, которые «строят из себя не пойми кого», и рассказала историю про Глушенкова, когда тот был игроком самарского клуба.

«В момент, когда мы тусили все вместе, я всегда брала свою знакомую девчонку. Она стала общаться с Глушенковым. У него на тот момент была девушка. Он изменял ей с моей знакомой. В конечном итоге это все вскрылось. Знакомая и его девушка списались», — написала блогерша.

Полузащитник «Зенита» попал в неприятную историю в марте этого года, когда в интервью неосторожно высказался о своем положении в клубе. Из его высказываний вытекало недовольство тренерским штабом «Зенита» во главе с Сергеем Семаком.

По окончании сезона источник «Советского спорта» рассказал, что Глушенков некомфортно чувствует себя в петербургском клубе и хочет вернуться в одну из своих прежних команд — «Крылья Советов» или «Локомотив». В «Зените» эту информацию опровергли, назвав «злонамеренными провокационными слухами».