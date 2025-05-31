Глушенков может уйти из «Зенита» и вернуться в один из своих бывших клубов

Максим Глушенков некомфортно чувствует себя в «Зените» и хочет вернуться в один из своих прежних клубов — «Локомотив» или «Крылья Советов», сообщил источник «Советского спорта».

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал эту информацию «злонамеренными провокационными слухами».

«Зенит» приобрел полузащитника сборной России у «Локомотива» перед началом прошлого сезона за €6,3 млн. Контракт с петербургским клубом у Глушенкова действует до лета 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость футболиста выросла до €15 млн.

Глушенков мощно начал сезон в «Зените», но затем ему помешали травмы. В 26 матчах за клуб во всех турнирах Глушенков забил 11 мячей и отдал пять передач.

В марте сообщалось о конфликте Глушенкова с тренерским штабом «Зенита»: футболист был не доволен тем, как его используют. В клубе наличие такого конфликта традиционно опровергали.