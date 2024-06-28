Блогерше Лерчек ФНС предъявила неуплату долгов еще на 12 млн рублей

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) получила уведомление о новом долге перед налоговой службой, и должна выплатить еще 12 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что налоговая инспекция продолжает забрасывать Чекалину долгами по итогам проверки, которая до сих пор не окончена. В мае блогерша поделилась с подписчиками, что все деньги, которые ей удается зарабатывать, приходится тратить на погашение задолженностей.

Отмечается, что Чекалиным также пришлось выставить на продажу дом, постройка которого началась еще до их развода. А после разрыва отношений с экс-супругом Артемом Чекалиным ей приходится самостоятельно разгребать все финансовые проблемы.